Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мою. У него есть техника, скорость и голевое чутье»

Роналдо сравнил стиль игры Килиана Мбаппе со своим. Экс-игрок «Реала» высказался о форварде «ПСЖ» в документальном фильме Tranversal на RMC Sport.
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