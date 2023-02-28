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"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Анталью из Новосибирска: сколько стоят билеты

"Аэрофлот" запустит прямые рейсы в Анталью из Новосибирска: сколько стоят билеты

Первый самолёт отправится в Турцию утром 27 апреля. Стоимость билетов туда-обратно в первые дни превышает 60 тысяч рублейСтало известно, что крупнейший авиаперевозчик России "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Новосибирска в турецкую Анталью.

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