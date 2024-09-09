«Индийский Джеймс Бонд» возьмет на себя мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На встречу к президенту России Владимиру Путину полетит «индийский Джеймс Бонд», советник премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджит Довал.
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