Агент Агузаров перестал работать с «Краснодаром»: «Ребята переподписали контракты, с которыми не ознакомились мои юристы. Они сказали: «Галицкий не дал им возможности даже набрать»

Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, почему перестал работать с «Краснодаром». – После того как Шапи [Сулейманов] начал работать со мной, было много удачных игр, в том числе в Лиге Европы, в Лиге чемпионов, «Порту» два забил.