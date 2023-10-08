«Известия» рассказали об обстановке в Афганистане после землетрясения

Корреспондент «Известий» Хевад Хамши 8 октября рассказал, что в результате мощнейшего землетрясения в Афганистане 13 деревень полностью исчезли с лица земли, согласно заявлениям в департаментах по борьбе со стихийными бедствиями и здравоохранения.
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