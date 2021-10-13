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МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть к середине века при любых сценариях

МЭА впервые предсказало падение спроса на нефть к середине века при любых сценариях

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Международное энергетическое агентство впервые спрогнозировало неизбежное падение спроса на нефть к середине XXI века, говорится в ежегодном докладе World Energy Outlook.

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