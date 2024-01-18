Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    37 лет назад - это уже начало перестройки, когда уже многое в стране было развалено или дышало на ладан. Однако всё э...«Частник просто о...
  • Лидия
    Пётр Авен открыл  свой первый банк в туалете на углу Неглинной и Кузнецкого моста. Столько  десятилетий использовался...Олигархи из Росси...
  • владимир рябченко
    Америги открыли... про эНто ещё в 19-м веке Карл Иванович Маркс писал... Частник думает о своЁм... кармане... да как ...«Частник просто о...

А ларчик просто открывался

А ларчик просто открывался

Предательство Бориса Гребенщикова* имеет вескую причину Некогда певец, а ныне скорее политический "обозреватель" на окладе Борис Гребенщиков* покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за другими идейными предателями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх