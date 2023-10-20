Онкоскрининг полости рта начали проводить в стоматологической поликлинике в Королеве

Бесплатную диагностику полости рта теперь можно пройти в Королевской стоматологической поликлиники. Онкоскрининг или люминисцентная стоматоскопия позволит выявить опасную патологию полости рта на начальной стадии.
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