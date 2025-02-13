«Роснано» хочет добиться отмены принудительной продажи британских активов

Госкорпорация «Роснано» намерено добиться отмены решения Высокого суда Англии и Уэльса, разрешающего принудительную продажу активов британской фармацевтической компании Ascension Healthcare, которая принадлежит российской госкомпании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Роснано».
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