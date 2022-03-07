Мурат Кумпилов: «Предлагаемые меры поддержки должны в срочном порядке внедряться в Адыгее»

Мурат Кумпилов: «Предлагаемые меры поддержки должны в срочном порядке внедряться в Адыгее»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории РА.

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