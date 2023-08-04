Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин

Президент России Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
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