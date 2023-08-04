Закон и Порядок

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  • Silver Kont
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Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин

Все российские чиновники должны ездить на отечественных авто, заявил Путин

Президент России Путин призвал всех чиновников ездить на отечественных автомобилях Все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

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Комментарии
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Стефания Новак
Пора бы Путину заняться Победой на Украине и начать разрабатывать отношения с Африкой! Они нам поверили - можем потерять
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12 час.
Александр Рожков
Как это патриотично! Я прослезился.
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12 час.

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