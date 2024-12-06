Конечно же, в наше время можно купить всевозможные украшения для елочки, но гораздо увлекательнее сделать их своими руками.
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Конечно же, в наше время можно купить всевозможные украшения для елочки, но гораздо увлекательнее сделать их своими руками.