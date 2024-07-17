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Нижнекамец лишился 250 тысяч рублей, решив продлить договор на пользование сим-картой

В дежурную часть Управления МВД России по Нижнекамскому району обратился 44-летней мужчина. Сотрудникам полиции он рассказал, что ему  позвонил неизвестный под видом оператора сотовой связи и сообщил об истечении срока действия сим-карты.

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