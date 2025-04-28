В Смоленске сотрудники УМВД и представили волонтерской организации провели Урок мужества для студентов вуза

В преддверии памятной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - сотрудники областного УМВД и представители волонтерской организации «ВАШ ТЫЛ 67» провели Урок мужества для студентов Смоленского государственного университета.
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