Увеличение военного бюджета Беларуси – нормальная ответная реакция

В условиях агрессивных действий польских, прибалтийских и южных соседей, подстрекаемых лидерами Евросоюза и США, Москва и Минск просто вынуждены увеличивать затраты на оборонуКогда Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Обуз-Лесновский полигон под Барановичами во время военных учений «Запад-2021», сообщил, что до 2025 года для белорусских вооруженных сил будет поставлено российское вооружение на сумму более $1 млрд.