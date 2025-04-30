Командир "Ахмата" высмеял заявление Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

Офицер упрекнул Киев в том, что там за организованный вывод выдают полный разгром.Командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид с иронией прокомментировал заявление Киева о выводе подразделений ВСУ из Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии