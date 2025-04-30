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Командир "Ахмата" высмеял заявление Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

Командир "Ахмата" высмеял заявление Украины об отводе войск ВСУ из Курской области

Офицер упрекнул Киев в том, что там за организованный вывод выдают полный разгром.Командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид с иронией прокомментировал заявление Киева о выводе подразделений ВСУ из Курской области.

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