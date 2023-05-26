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Подростки из Амурской области украли видеокарты на сумму более миллиона рублей

Подростки из Амурской области украли видеокарты на сумму более миллиона рублей

Житель Благовещенска обратился в полицию с заявлением о краже видеокарт стоимостью 1,5 миллиона рублей из его помещения на улице 50 лет Октября.

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