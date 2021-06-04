ЭНЕРГИЯ ДНЯ 5 июня 2021 года

Энергетический прогноз на пятое число шестого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1326 =Ваша помощь людям, если вы действительно великая Душа, вышедшая на служение, должна быть абсолютно бескорыстной = Вы принимаете всё, созданное богом как на земле, так и на небе, это и есть истинный божественный баланс, к которому вы стремитесь = Если вы будете постоянно переносить действия в будущее время, то у вас никогда не изменится ситуация в настоящем =Когда Бог разрешает твои проблемы, ты веришь в Его способности; когда Бог не разрешает твои проблемы, Он верит в твои способности = Найдите время для Любви, найдите время для общения и найдите время для возможности поделиться всем, что имеете сказать =Неорганизованность других помогает мне развивать внимательность к деталям в процессе моего самоусовершенствования =Пребывание в нелюбви отделяет вас от чистого сознания.