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Адесанья – о Перейре: «Он особенный человек. Всегда буду уважать его»

«Он особенный боец, особенный человек. Я всегда буду уважать его за то, чего он добился не только в смешанных единоборствах, но и в жизни.

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