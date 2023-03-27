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Для студентов КубГТУ организуют курсы оказания первой помощи

Для студентов КубГТУ организуют курсы оказания первой помощи

В КубГТУ появятся курсы оказания первой помощи. Об этом стало известно на встрече студентов и преподавателей вуза с председателем Гордумы Краснодара Верой Галушко и депутатом Андреем Анашкиным.

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