Заявление Россотрудничества о закрытии Русского дома в Берлине. «Больше 40 лет Русский дом в Берлине является надёжным культурным мостом между двумя народами.
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