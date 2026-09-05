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Пятый канал

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Трижды мама: у 45-летней Натали Портман родился ребенок

Трижды мама: у 45-летней Натали Портман родился ребенок

Актриса Натали Портман стала многодетной матерью. После развода голливудская актриса обрела счастье и родила третьего малыша в свои 45 лет — от нового возлюбленного, французского музыканта и продюсера Танги Дестабля.

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