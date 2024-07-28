В РПЦ назвали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже "культурно-историческим самоубийством"

Во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже представители Русской православной церкви осудили постановку, которая, по их мнению, является проявлением "культурного и исторического самоубийства" и культа комфортной и безболезненной смерти под музыку и фейерверки.
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