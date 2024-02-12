Туристы из Петербурга впервые вернулись из Северной Кореи после пандемии

Россия планирует и дальше развивать туризм с КНДР. Российская туристическая группа из 98 человек, в числе которых были и петербуржцы, вернулась в Приморский край после визита в КНДР впервые после пандемии.
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