Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать религиозный образ в модный тренд

Life Рамзан Кадыров призвал мужчин в Чечне не превращать чрезмерно длинные бороды и укороченные брюки в модный образ.
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