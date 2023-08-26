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Кристиан Хорнер о возвращении де Вриса в «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда». Но не в «Ред Булл»

Нидерландский гонщик провел десять этапов за «Альфа Таури», после чего был уволен. «Ник – хороший пилот с опытом.

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