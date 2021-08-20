Едро идет с козырей. Может волна иммигрантских криминальных происшествий - это способ подогреть потребность в этих козырях?🙄

Темы дняПолитикаЕдро идет с козырей. Может волна иммигрантских криминальных происшествий - это способ подогреть потребность в этих козырях?🙄 хайли лайкли Перед выборами все партии стараются максимально задобрить электорат разными ништяками.Вернуться к статье359НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевчто бы клоуны- пиарщики не придумали чтобы надеть на ЕДро маску зайчика бело-пушистого, НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Потому что слишком торчат рога и копыта, слишком много гадостей НАРОД от них видел за длительный срок, и ждать от ЭТИХ персонажей чего-то хорошее просто наивно.Boris JanovskyЭх, Дмитрий! Правильная пропаганда это такой яд, куда там бинарным ОВ! А пропаганда поддержанная всей мощью правящей верхушки...Дмитрий Соловьевтолько ИДИОТ поверит в то что ЕДро может измениться к лучшему, свою СУТЬ за многие годы оно продемонстрировало на 100500%Владимир Негодаа вообще люди , идущие во власть и обещающие , но не выполняющие своих обещаний , должны отвечать по уголовной статье -Мошенничество !Boris Janovsky"только ИДИОТ поверит в то ..." И что, на Руси мало таковых?!! Посмотрите опрос в Тюмени, показательно. Старушка-то ладно, но молодой идиот с "жизненной позицией"! https://tv2.today/Multimedia/Vybory-2021-v-tomske-opros-gorozanГЕгалина еличевау нас обычные мошенники неподсудны, а уж депутатики и подавноAлексей Бурдин20 лет у власти богатую страну до такого состояния довести!-позор такой партии!Владимир БарышевЕДро в ведро помойное!VGVasily GolovКто и что мешает России депортировать 700 тыс нелегалов из число мигрантов?Переносим срок с июля на сентябрь.Дать нелегалам легализоваться? Нет прикупить патент и продолжить служить теневому сектору или наркобизнесу.Тут и убийства.мошенничество.Алексей Андреевичну вот статейка очередной пример пропаганды. только обратной. и стиль такой узнаваемый. но сработало! вон как все возбудились на 2 буквы! что ж вы такие управляемы бараны то...VGVasily GolovОформлено паспортов гражданина Российской Федерации, всего 4 435 778- 1 полугодие 2020г и 5 468 712- 1 полугодие 2019г. Оформлено патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства 649 145. из 4,4 млн чел. Оформлено приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства- 78 809 чел. Направлено представлений о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Российскую Федерацию 110 681 чел.VGVasily GolovПо данным МВД, уже сейчас в России находятся более 322 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. — из Таджикистана, 155 тыс. — с Украины, 120 тыс. — из Азербайджана, 115 тыс. — из Киргизии, 61 тыс. — из Армении, 56 тыс. — из Молдавии и 49 тыс. — из Казахстана.Их можно использовать против пятой колонны?Владимир ДомнинА не кажется ли Вам, что Колокольцеву пора на выход с вещами? Ведь у него не Росстат. А за ним и Путину, раз не умеет правильно подобрать кадры.VGVasily GolovПочему Колокольцеву.Может быть ФНС ,службе Финансового мониторинга заняться теневым сектором и гастербайтеры сами покинут.Поле деятельности сократиться.МВД фиксирует приезд.Не дает им работу МВД.Бизнес дает работу в тени.По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) и Росстата – оказалось, работающих налогоплательщиков по стране на 22% меньше, чем занятых: 58, 9 млн и 72, 3 млн человек соответственно.Структура теневого транзита и обнала меняется, но тройка отраслей, лидирующих по спросу на теневые финансовые операции, стабильна: в 2020 г., как и в 2019 г., это строительный сектор (38% от общего объема), торговля (23%) и сектор услуг (22%). Данные ЦБ РФ. По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек.На август 2020г. Налоговики увидели ₽130 млрд их доходов, выведенных из серой зоны. Т.е доход средний самозанятого 130 млрд/1 млн= 130 тыс руб.Владимир ДомнинА Вы откройте УПК РФ. МВД работает по всем этим преступлениям. А вот Финмониторинг здесь никаким образом. Конечно, можно привлечь и ФСБ, но МВД должно с ней тесно взаимодействовать. Но это уму не растяжимо. Миллионная "квантунская" армия нелегально квартируется в России, а Колокольцев дает статистику.VGVasily Golov"В настоящее время в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание 25,7 тыс. иностранных граждан, это 5,6% от общего количества осужденных", - сообщили во ФСИН.Кроме того, еще 7 тыс. иностранцев содержатся под стражей, 6,9 тыс. из них являются гражданами государств, ранее входивших в СССР. 2,1 тыс. - почти половина из всех отбывающих наказание в РФ граждан Из Украины. Это работа МВД.Нелегальщина и теневая экономика не входит в функции.Пограничники ФСБ пропустили,выдали миграционную карту.Пошел отсчет 90 суток пребывания.Далее покупка патента на право работы.Не купил и через 90 суток нелегал.Кто дал лимит на привлечение иностранцев?Владимир ДомнинВы своё написанное можете осмыслить и понять? При чем здесь уголовка? Законы читайте. Хотя и главкома не можете запомнить. Но попробуйте сосредоточиться. ФМС сейчас опять вернули в МВД. Стал нелегалом, поехал домой, а ФМС контролирует. Знаете сколько штраф за каждого нелегала? А ссылаться на какую-то "теневую" экономику не надо. А то по Вашей логике борьбой с шпионажем должны заниматься НИИ и КБ, а не ФСБ.Виктор Василенкоу ЕдРа нет ничего действительно стоящего что можно было бы предложить народу ....ANANATOLY NALIOTOVХоккей на Красной площади! И никто никогда ничего не вякнул против!НННиколаев НиколайКакие козыри у ЕР? Не пускать русофобов. А остальные мигранты к нам из за большой любви едут? Они едут за деньгами. А когда им не платят уже резать начинают. Сколько случаев было. Они объединятся и такие этнические преступные группировки создадут мало никому не покажется.Юрий БакулинКто знает как можно гарантированно проголосовать против ЕР, чтобы бюллетень не испортили или не не посчитали??? А после выборов создать народный контроль из желающих (будет очень много), которые будут прелюдно пороть всех едросов уклоняющихся от своих обещаний( получается ведь могут сделать, а не хотят, только обещают).Boris Janovsky"Кто знает как можно гарантированно проголосовать против ЕР, чтобы бюллетень не испортили или не не посчитали???" Да, если кто знает хоть какой-то способ, откликнитесь!!! А вы, Юрий, будьте осторожнее в выражениях, так как предложение "прелюдно пороть всех едросов" любой ручной судья моментально оформит, как призыв к насилию в отношении владельцев нашей страны.Юрий БакулинУверяю Вас, я бы порол только с любовью, бесплатно, но с вдохновением, не снимая никого с должностей и даже в их кабинете.степан дуновА что в других партиях сплошь кристально честные и обязательные?? Наверно вы то уж из таких.Юрий БакулинВ других партиях тоже полно скотов, но в ЕР больше, поэтому надо с нее и начинать (правящая партия все таки).Сергей ФедотовНет конечно, но количество заведённых уголовных дел и арестованных и привлечённых к суду за воровство и коррупцию членов ЕР больше, чем в остальных партиях вместе взятых.Boris JanovskyДобрейшей вы души человек!!!Сергей ФедотовНикто не забыт, ничто не забыто. И очень жаль, что фразу эту, изначально написанную в память о подвигах наших дедов и прадедов приходится писать здесь и сейчас. Но, партия жуликов и воров натворила столько гадостей и мерзостей, что ей уже ничто не поможет. Конечно она победит. Такова уж наша система. Пусть даже за ЕР никто не проголосует. Победа будет за ней. И к сожалению за неё проголосует довольно много человеков, наиболее оглуплённая и наименее разумная часть избирателей. Но тем не менее народ умнеет, открывает глаза и понимает, что из себя на самом деле представляет ЕР. НИ ЕДИНОГО ГОЛОСА "Единой России".Анфиса ИвановаЧто-то тихо от СМИ по поводу большой инициативы Президента провести в скором времени Всероссийский анти-коррупционный Форум в финансово-экономической сфере по вопросам противодействия и борьбе с коррупцией. Он даже подписал Указ от 16 августа 2021г № 478 о Национальном четырех летнем плане борьбы с коррупцией "В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы. 2. Руководителям федеральных органов.. ! Интересно, так почему же все СМИ умалчивают об этом, всякие общественники и партийцы тоже ....все как в рот воды набрали.! Где ЕР с Володиным - борцом за честность и правду? Где Зюганов...Миронов...Жирик... и новоиспеченный глашатай -правдист Прилепин ?! Тема -то убойная....Boris JanovskyТихо полтому, что брехня это все.степан дуновПомню тот год как такие вот противники всего и все знайки истово агитировали из каждого утюга за ЕБН. Ну и что вышло? Огульно обвинять это легко а надо посмотреть какая партия чего для народа сделала. Предлагайте господа критиканы с доказательствами партию которая без грехов и ошибок и будет почитаема абсолютно всем населением России и давайте гарантии что так и будет. А так все это сродни типа базарной бабки и треп или показывает дебильность критиканов.VGVasily GolovОколо 30 млн российских граждан заняты на данный момент в теневой экономике. Об этом сообщил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные исследования Института экономики роста им. Столыпина.Валерий ПашнинСколько здесь написано глупостей. Думаю писали недруги нашей страны про ЕР "...такую страну за 20 лет к чему привели...." . Кто написал так или малолеток или враг. Пусть вспомнит какую страну приняли после 90-х и какая страна наша Россия стала. Оглянитесь люди, не надо всяких нечистоплотных писак поддерживать. Будьте обьективны и сравните, какая страна реально была 20 лет назад и какая она сейчас стала. Очнитесь люди. Какой то "новый социализм" вам предлагаютморочат вам мозги. Но не говорят как они хотят это сделать. А я знаю, они хотят ввергнуть нашу страну в ХАОС, потому что по другому у них ничего не получится.Алексей Ивановпри чем тут ЕР ?Boris JanovskyБраво, Валерий! Значит критики ЕР хотят ввергнуть страну в хаос. Браво. Не забудьте свои серебренники получить, заслужили. P.S. Чью фотографию на аватарку прилепили, отца или деда? Если уж вы только последние 20 лет помните, то не надо пытаться "морочить мозги", зелен виноград.Комментировать
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