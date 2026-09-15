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Мировое обозрение

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Норвежские эксперты 40 минут убеждали систему GPS вертолета, что он летит прямо в море

Норвежские эксперты 40 минут убеждали систему GPS вертолета, что он летит прямо в море

Испытания Jammertest, ежегодно проходящие в Норвегии у острова Аннейя, в 2024 году обернулись демонстрацией, которая должна была насторожить военных и гражданских специалистов по всему миру.

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