Норвежские эксперты 40 минут убеждали систему GPS вертолета, что он летит прямо в море

Испытания Jammertest, ежегодно проходящие в Норвегии у острова Аннейя, в 2024 году обернулись демонстрацией, которая должна была насторожить военных и гражданских специалистов по всему миру.
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