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Заброшенную постройку демонтировали в Южном Бутове

Заброшенную постройку демонтировали в Южном Бутове

Госинспекция по недвижимости ликвидировала аварийное здание на юго-западе Москвы. Об этом рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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