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Летающие ножницы Рутана

Летающие ножницы Рутана

﻿﻿Единственный самолет с полностью подвижными крыльями в полете. Это крыло, также известное как ножничное, было производным от концепции крыла изменяемой стреловидности (эволюция конструкции Messerschmitt Me P.

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