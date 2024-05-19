Летающие ножницы Рутана

Единственный самолет с полностью подвижными крыльями в полете. Это крыло, также известное как ножничное, было производным от концепции крыла изменяемой стреловидности (эволюция конструкции Messerschmitt Me P.
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