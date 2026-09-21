❗️25, 26 сентября Симферопольский район частично останется без газа Плановое отключение подачи природного газа будет проводиться 25 сентября с 8:00 до 26 сентября 17:00 в связи с ремонтными работами, сообщили в «Крымгазсети».
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