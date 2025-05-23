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«Всем готовиться к войне!»: украинская военщина требует развозить оружие по школам 

«Всем готовиться к войне!»: украинская военщина требует развозить оружие по школам 

Украинская власть должна срочно начать учить взрослых и детей воевать.  Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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