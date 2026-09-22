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Рязанские новости

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Николай Липкин победил на довыборах в Рязгордуму

Николай Липкин победил на довыборах в Рязгордуму

Кандидат от «Единой России» Николай Липкин, набрав 44,15% голосов, стал депутатом Рязгордумы. Он является заслуженным мастером спорта по гребле на каноэ, пятикратным чемпионом мира.

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