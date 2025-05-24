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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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КФУның Филология институтында галимә Эльвира Сафина белән очрашу булды

КФУның Филология институтында галимә Эльвира Сафина белән очрашу булды

Кичә Казан федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында Татарстан Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимәсе, шагыйрә Эльвира Сафина белән очрашу оештырылды.

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