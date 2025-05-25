Экс-мэр Владивостока под ударом: Генпрокуратура требует изъятия миллиардных активов

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ФедералПресс. Ленинский районный суд Владивостока приступил к рассмотрению масштабного иска Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, его родственникам и подконтрольным компаниям.
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