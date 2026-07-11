На Binance не влияет летнее замедление: объем фьючерсных торгов превысил $1,6 трлн.

Месячный объем фьючерсных торгов на Binance в июне вырос примерно до $1,63 трлн, достигнув своего максимума в 2026 году, несмотря на осторожные настроения на криптовалютном рынке и сезонное замедление, которое обычно снижает торговую активность.
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