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На Binance не влияет летнее замедление: объем фьючерсных торгов превысил $1,6 трлн.

На Binance не влияет летнее замедление: объем фьючерсных торгов превысил $1,6 трлн.

Месячный объем фьючерсных торгов на Binance в июне вырос примерно до $1,63 трлн, достигнув своего максимума в 2026 году, несмотря на осторожные настроения на криптовалютном рынке и сезонное замедление, которое обычно снижает торговую активность.

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