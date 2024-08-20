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Итальянский журналист показал в эфире военного ВСУ с нацистским знаком. О чем репортеру напомнили на Западе и в России?

Итальянский журналист показал в эфире военного ВСУ с нацистским знаком. О чем репортеру напомнили на Западе и в России?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова итальянского журналиста Иларио Пьяньерелли, который выразил сожаление в связи с тем, что показал в эфире украинского военного в кепке со знаком дивизии СС.

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