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Дрэймонд Грин – о неучастии Стефа Карри в Олимпиаде: «Осенью нам будет нужен свежий и бодрый Карри»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал отказ его партнера по команде Стефена Карри сыграть за сборную США на Олимпиаде в Токио.

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