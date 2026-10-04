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Царьград

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МЧС России сообщило о находке тела мальчика на Сахалине

МЧС России сообщило о находке тела мальчика на Сахалине

На юге Сахалина 13-летний мальчик попал под волну и был унесен с пирса в Холмске. Спасатели ежедневно вели поисковую операцию.

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