МЧС России сообщило о находке тела мальчика на Сахалине

На юге Сахалина 13-летний мальчик попал под волну и был унесен с пирса в Холмске. Спасатели ежедневно вели поисковую операцию.
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