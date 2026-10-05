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Дмитрий Егоров: «Азамат – это мистер «золотой унитаз» из 90-х. Ему хочется всех купить, а потом гордо гадить в свой золотой унитаз»

Президент « БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался о владельце ФК «10» Азамате Мусагалиеве . «Азамат – это мистер «золотой унитаз» из 90-х.

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