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Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками

Глава МИД Украины пригрозил России турецкими беспилотниками

Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил в интервью турецкому агентству Anadolu глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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