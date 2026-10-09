Татарстан – в пятерке лидеров по инвестициям: как меняется экономика региона

Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему инвестиций, пишут «Известия». Республика сохраняет позиции среди лидеров по привлечению капитала, а вложения направляются в промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру и другие отрасли экономики.