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Татар-информ

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Татарстан – в пятерке лидеров по инвестициям: как меняется экономика региона

Татарстан – в пятерке лидеров по инвестициям: как меняется экономика региона

Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему инвестиций, пишут «Известия». Республика сохраняет позиции среди лидеров по привлечению капитала, а вложения направляются в промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру и другие отрасли экономики.

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