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Лукашенко освежил память западным соседям: Ядерное оружие — «обоюдоострый меч»

Лукашенко освежил память западным соседям: Ядерное оружие — «обоюдоострый меч»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные соседи Белоруссии начали откровенно спекулировать на теме совершенствования ядерного потенциала, забывая, что ядерное оружие – «обоюдоострый меч».

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