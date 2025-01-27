"Стратегия отрицания" в отношении Китая На другом берегу Атлантики Трамп продолжает формировать свою команду в области национальной обороны и безопасности.
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"Стратегия отрицания" в отношении Китая На другом берегу Атлантики Трамп продолжает формировать свою команду в области национальной обороны и безопасности.
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