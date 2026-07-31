Кривбасс – Карпаты – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Украины по футболу, 1 августа 2026

В субботу, 1 августа, сыграют Кривбасс и Карпаты в рамках Чемпионата Украины по футболу. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
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