Equatorial Guinea will approve a new hydrocarbon law on Monday after crude production collapsed to just 20,000 barrels per day in September, down from roughly 140,000 bpd in 2020.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым