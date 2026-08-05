Постпредство РФ: отказ ООН осудить удары ВСУ поощряет Киев к терактам

В представительстве России при ООН в Женеве назвали отказ Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по мирным гражданам РФ поощрением Киева для дальнейших терактов на российской территории, передает РИА Новости.