Постпредство РФ: отказ ООН осудить удары ВСУ поощряет Киев к терактам

В представительстве России при ООН в Женеве назвали отказ Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по мирным гражданам РФ поощрением Киева для дальнейших терактов на российской территории, передает РИА Новости.
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