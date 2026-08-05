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Постпредство РФ: отказ ООН осудить удары ВСУ поощряет Киев к терактам

Постпредство РФ: отказ ООН осудить удары ВСУ поощряет Киев к терактам

В представительстве России при ООН в Женеве назвали отказ Верховного комиссара организации по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить удары ВСУ по мирным гражданам РФ поощрением Киева для дальнейших терактов на российской территории, передает РИА Новости.

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