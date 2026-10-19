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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил результаты «Динамо» и ЦСКА в этом сезоне. «Динамо» дома обыграло ЦСКА (3:1) в матче 11‑го тура Альфа ‑Банк РПЛ и лидирует в таблице.