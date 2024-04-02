Украина наращивает госдолг: сколько теперь должен каждый украинец

Апостроф: в 2024 году Украина должна выплатить по долгам 4,5 миллиарда долларов © РИА Новости Виталий Тимкив Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Украина из-за конфликта накопила колоссальные долги, пишет "Апостроф".
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