Аналитик Ван де Поппе говорит, что восходящий тренд биткоина приближается

По словам известного аналитика криптовалют Майкла ван де Поппе, Bitcoin, крупнейшая криптовалюта в мире, которая торгуется около $27,100 на момент написания статьи, имеет потенциал для значительного роста.
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